Во Львовской области "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 января. УНН. Во Львове на перекрестке улиц Липинского и Промышленной столкнулись скорая помощь и легковушка. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.
"Сегодня ночью, около 1:30 часов, на перекрестке улицы Промышленная и улицы Липинского произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем бригады экстренной медицинской помощи. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три члена экипажа автомобиля ЭМП в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы во Львовскую больницу СМП", - сообщили в департаменте.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, в Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли и еще один получил травмы.