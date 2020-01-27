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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Во Львовской области "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 11495 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 января. УНН. Во Львове на перекрестке улиц Липинского и Промышленной столкнулись скорая помощь и легковушка. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

Во Львовской области "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие

"Сегодня ночью, около 1:30 часов, на перекрестке улицы Промышленная и улицы Липинского произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем бригады экстренной медицинской помощи. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три члена экипажа автомобиля ЭМП в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы во Львовскую больницу СМП", - сообщили в департаменте.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли и еще один получил травмы.

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