На Львівщині "швидка" потрапила в ДТП, є потерпілі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 січня. УНН. У Львові на перехресті вулиць Липинського та Промислової зіткнулись швидка допомога та легковик. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні вночі, близько 01:30 години, на перехресті вулиці Промислова та вулиці Липинського відбулось зіткнення легкового автомобіля з автомобілем бригади екстреної медичної допомоги. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та три члени екіпажу автомобіля ЕМД у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у Львівську лікарню ШМД", - повідомили у департаменті.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів двоє людей загинули та ще одна отримала травми.