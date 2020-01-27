На Чернігівщині зіткнулись легковики, обидва водії загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Чернігівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів двоє людей загинули та ще одна отримала травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Близько дев’ятої вечора 26 січня до Прилуцького відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі "Київ-Суми–Юнакіївка".
На місце події прибула група швидкого реагування, медики та слідчо-оперативна група Прилуцького відділу поліції.
Honda та Volvo зіткнулися поблизу села Погреби. У результаті ДТП загинули обидва водії, одну жінку госпіталізовано.
Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві за суботу та неділю, 25-26 січня, сталося 186 дорожньо-транспортних пригод.