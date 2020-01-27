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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Черниговской области столкнулись легковушки, оба водителя погибли

Киев • УНН

 • 26435 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли и еще один получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Черниговской области столкнулись легковушки, оба водителя погибли

Около девяти вечера 26 января в Прилуцкий отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Киев-Сумы-Юнакиевка".

На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования, медики и следственно-оперативная группа Прилуцкого отдела полиции.

Honda и Volvo столкнулись близ села Погребы. В результате ДТП погибли оба водителя, одну женщину госпитализировали.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве за субботу и воскресенье, 25-26 января, произошло 186 дорожно-транспортных происшествий.

Украинские Национальные Новости

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