В Черниговской области столкнулись легковушки, оба водителя погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли и еще один получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Около девяти вечера 26 января в Прилуцкий отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Киев-Сумы-Юнакиевка".
На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования, медики и следственно-оперативная группа Прилуцкого отдела полиции.
Honda и Volvo столкнулись близ села Погребы. В результате ДТП погибли оба водителя, одну женщину госпитализировали.
Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве за субботу и воскресенье, 25-26 января, произошло 186 дорожно-транспортных происшествий.