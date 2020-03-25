Во Львовской области еще семь человек проверяют на коронавирус

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Львовской области за сегодня появилось еще семь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 103 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.