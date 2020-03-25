Во Львовской области еще семь человек проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Львовской области за сегодня появилось еще семь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 103 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 7:50 часов до 17:30 часов, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек. Пациенты из города Львова, Стрыя и Винник", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 44 человека.
"На самоизоляции находятся 53 человека. За все время выписано - 37 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближенное к тяжелому", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 103 человека.
"У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.
Напомним, на территории Киевской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания на коронавирусом.