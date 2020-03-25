На Львівщині ще сім осіб перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Львівщині за сьогодні з'явилося ще сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 103 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 7:50 години до 17:30 години, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб. Пацієнти з міста Львова, Стрия та Винник", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 44 особи.
"На самоізоляції знаходяться 53 осіб. За увесь час виписано - 37 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого", - зазначається в повідомленні.
Крім того, станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 103 особи.
"У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.
Нагадаємо, на території Київської області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус.