На Київщині підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На території Київської області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"У Київській області станом на ранок 25 березня 2020 року офіційно підтверджено 22 випадки захворювання на корона вірус", - сказано у повідомленні.
Так, з них:
- 11 – в Обухівському р-ні;
- 4 – у Києво-Святошинському р-ні;
- 2 – у місті Бровари;
- по 1 – у місті Бориспіль, смт Ставище, місті Ірпінь, місті Білій Церкві та Білоцерківському районі.
З них на стаціонарному лікуванні 7 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.
Окрім того, підозру на зараження мають 59 осіб.
З них :
- 18 - в Обухівському р-ні;
- 15 – у Києво-Святошинському р-ні;
- 6 - у Броварському р-ні;
- 5 – у місті Ірпінь;
- по 4 - у місті Біла Церква та Вишгородському р-ні.
- 3 – у Бориспільському р-ні;
- по 1 - у Білоцерківському р-ні, Фастівському р-ні, Ставищенському р-ні та Васильківському р-ні.
Встановлено медичне спостереження за 222 контактними особами.
Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19.