В Киевской области подтверждено 22 случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На территории Киевской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"В Киевской области по состоянию на утро 25 марта 2020 года официально подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Так, из них:
- 11 - в Обуховском р-не;
- 4 - в Киево-Святошинском р-не;
- 2 - в городе Бровары;
- по 1 - в городе Борисполь, пгт Ставище, городе Ирпень, городе Белая Церковь и Белоцерковском районе.
Из них на стационарном лечении 7 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.
Кроме того, подозрение на заражение имеют 59 человек.
Из них:
- 18 - в Обуховском р-не;
- 15 - в Киево-Святошинском р-не;
- 6 - в Броварском р-не;
- 5 - в городе Ирпень;
- по 4 - в городе Белая Церковь и Вышгородском р-не.
- 3 - в Бориспольском р-не;
- по первому Белоцерковском р-не, Фастовском р-не, Ставищенском р-не и Васильковском р-не.
Установлено медицинское наблюдение за 222 контактными лицами.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.