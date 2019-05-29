Во Львовской области ремонтный поезд наехал на мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня во Львовской области, в поселке Славское, ремонтный поезд наехал на мужчину, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"... сегодня, 29 мая, около 10.20 в Сколевский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в поселке Славское ремонтный поезд наехал на мужчину", - говорится в сообщении.
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В результате наезда пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 61-летний местный житель. Устанавливаются обстоятельства и решается вопрос правовой квалификации события.