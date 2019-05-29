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На Львівщині ремонтний поїзд наїхав на чоловіка

На Львівщині ремонтний поїзд наїхав на чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні на Львівщині, у селищі Славське, ремонтний потяг наїхав на чоловіка, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

"...сьогодні, 29 травня, близько 10.20 у Сколівський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селищі Славське ремонтний потяг наїхав на чоловіка", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 61-річний місцевий мешканець. Встановлюються обставини та вирішується питання правової кваліфікації події.

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