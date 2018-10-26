Во Львовской области пьяный мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За изнасилование 5-летней дочери мужчине грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.
“При процессуальном руководстве Золочевской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 38-летнего жителя Николаевского района, который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенного в отношении малолетнего)”, - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что событие произошло в начале июня этого года в одном из сел Николаевской области.
Следователи установили, что подозреваемый в нетрезвом виде в собственном доме изнасиловал 5-летнюю дочь, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка.
Во время досудебного расследования к мужчине была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Николаевский районный суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Раде предлагают создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних.
Напомним, киберполиции задержала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно. Злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника арестовали.