Зловмисника за порнографічні фото з немовлям арештували на два місяці

"Збоченцю,який знімав порно зі своєю 8-ми місячною дитиною, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави строком на 2 місяці.

Відповідне клопотання Київської місцевої прокуратури №3 задовольнив Деснянський райсуд м. Києва", - повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Нагадаємо, кіберполіція затримала чоловіка, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно. Зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.