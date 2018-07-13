Злоумышленника за порнографические фото с младенцем арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в использовании 8-месячной дочери для создания порно, передает УНН.
"Извращенца, который снимал порно со своим 8-ми месячным ребенком, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога сроком на 2 месяца.
Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры №3 удовлетворил Деснянский райсуд г. Киева", - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Напомним, киберполиция задержала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно. Злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.