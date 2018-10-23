Раді запропонують створити Реєстр засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Закінчено роботу над новою редакцією українського аналога американського “закону Меган”, згідно з яким пропонується створити Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх. Про це у мережі Facebook повідомив народний депутат Мустафа Наєм, передає УНН.
Як повідомив нардеп, минулого тижня парламентський комітет відхилив першу редакцію відповідного законопроекту. Він додав, що зараз цей документ був доопрацьований з урахуванням всіх пропозицій Національної поліції та Головного науково-експертного управління Верховної Ради.
Зокрема пропонується:
1. Створити Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх. Інформація про (колишнього) злочинця буде вноситися до реєстру на підставі рішення суду. Користувачами реєстру є керівники прокуратур, органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів внутрішніх справ і Державного бюро розслідувань.
2. Право на отримання інформації з реєстру мають керівники навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та інших установ, які надають медичні, освітні, соціальні послуги малолітнім.
3. Збільшити термін позбавлення волі за зґвалтування з особливо тяжкими наслідками або зґвалтування малолітніх до 20 років і ввести довічне за повторні рецидиви. За словами нардепа, відносно цього пункту ще проводяться дискутусії, оскільки є пропозиція обмежитися 15 роками + довічне.
4.Ввести процедуру експертизи хвороб, які призводять до статевих злочинів відносно неповнолітніх.
5. Уповноважити суд, після проведення вищевказаної експертизи, приймати рішення про необхідність застосування стосовно обвинуваченого примусового заходу медичного характеру (наприклад, хімічної кастрації).
Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону 9228 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вилучення статті 391 Кримінального кодексу України (Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань).