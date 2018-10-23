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Раде предложат создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних

Раде предложат создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних

Киев  •  УНН

 • 7953 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Закончена работа над новой редакцией украинского аналога американского "закона Меган", согласно которому предлагается создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем, передает УНН.

Как сообщил нардеп, на прошлой неделе парламентский комитет отклонил первую редакцию соответствующего законопроекта. Он добавил, что сейчас этот документ был доработан с учетом всех предложений Национальной полиции и Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

В частности предлагается:

1. Создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Информация о (бывшем) преступнике будет вноситься в реестр на основании решения суда. Пользователями реестра являются руководители прокуратур, органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица органов внутренних дел и Государственного бюро расследований.

2. Право на получение информации из реестра имеют руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других учреждений, которые предоставляют медицинские, образовательные, социальные услуги малолетним.

3. Увеличить срок лишения свободы за изнасилование с особо тяжелыми последствиями или изнасилование малолетних до 20 лет и ввести пожизненное за повторные рецидивы. По словам нардепа, этносительно этого пункта еще ведуться дискусси, поскольку есть предложение ограничиться 15 годами + пожизненное.

4.Ввесты процедуру экспертизы болезней, которые приводят к половым преступлениям в отношении несовершеннолетних.

5. Уполномочить суд, после проведения вышеуказанной экспертизы, принимать решение о необходимости применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера (например, химической кастрации).

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9228 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно изъятия статьи 391 Уголовного кодекса Украины (Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний).

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