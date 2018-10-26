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На Львівщині п'яний чоловік зґвалтував 5-річну доньку

На Львівщині п'яний чоловік зґвалтував 5-річну доньку

Київ • УНН

 • 20008 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За зґвалтування 5-річної доньки чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, передає УНН

“За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 38-річного мешканця Миколаївського району, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої)”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що подія трапилась на початку червня цього року в одному із сіл Миколаївщини.

Слідчі встановили, що підозрюваний напідпитку у власному домі зґвалтував 5—річну доньку, скориставшись безпорадним станом дитини.

Під час досудового розслідування до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Миколаївського районного суду для розгляду по суті.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у Раді пропонують створити Реєстр засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх.

Нагадаємо, кіберполіція затримала чоловіка, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно. Зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Зловмисника заарештували.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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