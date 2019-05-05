во Львовской области приостановлена работа крупного конвертационного центра

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, по процессуального руководства Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, действовавшего в течение 2018-2019 годов.

"В ходе досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство , причинившее крупный материальный ущерб государству), разоблачена противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организаци незаконного формирования налогового кредита. Как следствие, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах", - сообщили в ГБР.

По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.

В ГБР добавили, что в настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты.

Следователи ГБР проводят комплекс следственных действий чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схемы, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра. Сейчас деятельность указанного конвертационного центра прекращена.