На Львівщині припинено роботу великого конвертаційного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Львівській області правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
"В ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту. Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах", - повідомили у ДБР.
За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн. грн.
У ДБР додали, що на даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків відповідні речові докази вилучені.
Слідчі ДБР проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена.