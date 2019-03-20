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Во Львовской области поезд насмерть сбил военного

Киев • УНН

 • 21410 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области сегодня в 8.02 в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Николаев-Днестровский", расположенной в Николаевском районе, о том, что возле станции поезд сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Во Львовской области поезд насмерть сбил военного

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, в результате наезда электропоезда сообщением "Львов-Трускавец" был смертельно травмирован 21-летний житель Николаевского района", - сообщили в Нацполиции.

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Из собственных источников УНН стало известно, что погибшим является военный, который служил в ВСУ на контракте.

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