На Житомирщині потяг збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Вчора, 13 березня, на станції Пристанційне електропотяг збив чоловіка, який переходив колії у невстановленому місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції у Житомирській області.
Згідно з повідомленням, на місці слідчо-оперативна група з'ясувала, що електропотяг сполученням "Дарниця-Київ-Львів" на станції Пристанційне збив пішохода, 53-річного місцевого жителя, який переходив залізничну колію у невстановленому місці.
Чоловік від отриманих травм загинув.
Зараз триває з’ясування всіх причин та обставин трагедії.
Раніше УНН повідомляв, що у Крижополі поїзд на смерть збив чоловіка, який сидів на краю перону.