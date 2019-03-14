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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Житомирской области поезд сбил мужчину

Киев • УНН

 • 9596 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Вчера, 13 марта, на станции Пристанционная электропоезд сбил мужчину, который переходил пути в неустановленном месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Национальной полиции в Житомирской области.

В Житомирской области поезд сбил мужчину

Согласно сообщению, на месте следственно-оперативная группа выяснила, что электропоезд сообщением "Дарница-Киев-Львов" на станции Пристанционная сбил пешехода, 53-летнего местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Мужчина от полученных травм погиб.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств трагедии.

Ранее  УНН сообщал, что в Крыжополе поезд насмерть сбил мужчину, который сидел на краю перрона.

Украинские Национальные Новости

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