В Житомирской области поезд сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вчера, 13 марта, на станции Пристанционная электропоезд сбил мужчину, который переходил пути в неустановленном месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Национальной полиции в Житомирской области.
Согласно сообщению, на месте следственно-оперативная группа выяснила, что электропоезд сообщением "Дарница-Киев-Львов" на станции Пристанционная сбил пешехода, 53-летнего местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
Мужчина от полученных травм погиб.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств трагедии.
Ранее УНН сообщал, что в Крыжополе поезд насмерть сбил мужчину, который сидел на краю перрона.