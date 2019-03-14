В Житомирской области поезд сбил мужчину

Согласно сообщению, на месте следственно-оперативная группа выяснила, что электропоезд сообщением "Дарница-Киев-Львов" на станции Пристанционная сбил пешехода, 53-летнего местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Мужчина от полученных травм погиб.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств трагедии.

Ранее УНН сообщал, что в Крыжополе поезд насмерть сбил мужчину, который сидел на краю перрона.