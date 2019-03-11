У Крижополі поїзд на смерть збив чоловіка, який сидів на краю перону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Крижополі Вінницької області чоловік загинув під колесами поїзда. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Чоловік сидів на краю перону на під'їзді до залізничної станції, коли до неї наближався потяг сполученням "Одеса-Львів".
В результаті наїзду поїзда, чоловік 1986 року народження, отримав травми несумісні життя і загинув на місці.
Розпочато досудове розслідування.
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Обставини й деталі загибелі чоловіка встановлюються.
Як повідомляв УНН, в Харківській області вантажний потяг збив жінку, яка сиділа на шпалах .