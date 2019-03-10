В Харьковской области грузовой поезд сбил женщину, которая сидела на шпалах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Харьковской области, недалеко от железнодорожной станции "Петровка", на перегоне ст. Прокофиивка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
"Неподалеку железнодорожной станции "Петровка" на перегоне ст. Прокофиивка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данным полиции, машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Напомним, в Киевской области двое пенсионеров погибли под колесами поезда.