У Київській області двоє пенсіонерів загинули під колесами потяга
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На Київщині двоє пенсіонерів 7 березня загинули під колесами електропоїзда. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася на станції "Хмельовик" поблизу с. Дубове Баришівського району. Швидкий електропоїзд сполученням "Київ-Харків" травмував двох місцевих жителів (1940 та 1934 років народження). Від отриманих травм постраждалі померли на місці. Обставини трагедії з’ясовуються.
Розпочато досудове розслідування за ст. 276 КК України (порушення правил руху залізничного транспорту).
Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду потяга у Львові загинув 21-річний киянин. Молодий чоловік проходив строкову службу.