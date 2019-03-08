В Киевской области двое пенсионеров погибли под колесами поезда

ЧП произошло на станции "Хмелевик" вблизи с. Дубовые Барышевского района. Быстрый электропоезд сообщением "Киев-Харьков" травмировал двух местных жителей (1940 и 1934 рождения). От полученных травм пострадавшие скончались на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.



Начато досудебное расследование по ст. 276 УК Украины (нарушение правил движения железнодорожного транспорта).



Как сообщал УНН, в результате наезда поезда во Львове погиб 21-летний киевлянин. Молодой человек проходил срочную службу.