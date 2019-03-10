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На Харківщині вантажний поїзд збив жінку, яка сиділа на шпалах

На Харківщині вантажний поїзд збив жінку, яка сиділа на шпалах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У Харківській області, неподалік залізничної станції “Петрівка”, на перегоні ст. Прокофіївка вантажний поїзд під час руху збив 45-річну жінку, яка сиділа на шпалах, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.

“Неподалік залізничної станції „Петрівка“ на перегоні ст. Прокофіївка вантажний поїзд під час руху збив 45-річну жінку, яка сиділа на шпалах. Від отриманих травм вона померла на місці події”, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, машиніст локомотива застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Всі обставини пригоди зараз встановлюються.

Нагадаємо, у Київській області двоє пенсіонерів загинули під колесами потяга.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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