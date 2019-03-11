В Крыжополе поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на краю перрона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Крыжополе Винницкой области мужчина погиб под колесами поезда. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Мужчина сидел на краю перрона на подъезде к железнодорожной станции, когда к ней прибывал поезд сообщением "Одесса-Львов".
В результате наезда поезда, мужчина 1986 года рождения, получил травмы несовместимые жизни и погиб на месте.
Начато досудебное расследование.
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Обстоятельства и детали гибели мужчины устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Харьковской области грузовой поезд сбил женщину, которая сидела на шпалах.