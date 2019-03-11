В Крыжополе поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на краю перрона

Мужчина сидел на краю перрона на подъезде к железнодорожной станции, когда к ней прибывал поезд сообщением "Одесса-Львов".



В результате наезда поезда, мужчина 1986 года рождения, получил травмы несовместимые жизни и погиб на месте.

Начато досудебное расследование.



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Обстоятельства и детали гибели мужчины устанавливаются.



Как сообщал УНН, в Харьковской области грузовой поезд сбил женщину, которая сидела на шпалах.