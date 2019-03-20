На Львівщині поїзд на смерть збив військового
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львівській області сьогодні о 8.02 до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Миколаїв-Дністровський”, розташованої у Миколаївському районі, про те, що неподалік станції поїзд збив людину. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, внаслідок наїзду електропоїзда сполученням “Львів-Трускавець” був смертельно травмований 21-річний мешканець Миколаївського району", - повідомили у Нацполіції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові чиновник Нацполіції на смерть збив пішохода
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Житомирщині потяг збив чоловіка
З власних джерел УНН стало відомо, що загиблим є військовий, який служив у ЗСУ на контракті.