На Львівщині поїзд на смерть збив військового

ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львівській області сьогодні о 8.02 до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Миколаїв-Дністровський”, розташованої у Миколаївському районі, про те, що неподалік станції поїзд збив людину. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.