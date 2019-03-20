У Харкові чиновник Нацполіції на смерть збив пішохода

"З 18 березня 2019 року слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Полтаві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 65-річний пішохід. ДТП сталася за участю начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Так, ДТП за участі поліцейського у Харкові сталася 8 березня.

"За попередніми даними, перебуваючи за кермом автомобіля Toyota Avalon, співробітник поліції здійснив наїзд на пішохода, який рухався по пішохідному переходу, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Від отриманих травм пішохід помер 14 березня 2019 року у лікарні", - зазначили у Бюро.

Зазначається, що З 8 по 18 березня 2019 року досудове розслідування у цьому провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Харківській області.

"...Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження чи смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - прокоментував директор теруправління ДБР у м. Полтаві Володимир Тимошко.

Питання повідомлення про підозру, а також внесення клопотання про відсторонення від займаної посади учасника ДТП слідчі ДБР вирішать після проведення першочергових слідчих дій, додали у Бюро.

Крім того, у ДБР заявили, що посадові особи ГУ Нацполіції у Харківській області порушили Закон, одразу не повідомивши Бюро про ДТП.

"Окремо зауважимо, що одразу не повідомивши теруправління ДБР у м. Полтаві про факт ДТП за участі працівниці поліції, посадові особи ГУ Нацполіції у Харківській області порушили пункт 3 ст.8 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", який зобов’язує працівників поліції невідкладно повідомити про цю подію директора територіального управління Державного бюро розслідувань. Директор ДБР Роман Труба перед головою Національної поліції ініціював питання щодо проведення службового розслідування дій працівників поліції", - сказано у повідомленні.

Так, слідчі Бюро внесли в ЄРДР провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 396 КК України (приховування злочину), вчиненого правниками поліції.

Нагадаємо, на Волині поліцейські потрапили у ДТП під час переслідування порушника.