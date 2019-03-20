В Харькове чиновник Нацполиции насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Харькове начальник одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области совершил наезд на пешехода. В результате последний погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"С 18 марта 2019 года следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 65-летний пешеход. ДТП произошло с участием начальника одного из отделов Главного управления Национальной полиции Харьковской области", - говорится в сообщении.
Так, ДТП с участием полицейского в Харькове произошло 8 марта.
"По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля Toyota Avalon, сотрудник полиции совершил наезд на пешехода, который двигался по пешеходному переходу, в результате чего последний получил телесные повреждения. От полученных травм пешеход скончался 14 марта 2019 года в больнице", - отметили в Бюро.
Отмечается, что с 8 по 18 марта 2019 года досудебное расследование по этому производству осуществляли следователи ГУНП в Харьковской области.
"...Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - прокомментировал директор теруправления ГБР в г. Полтаве Владимир Тимошко.
Вопрос сообщения о подозрении, а также внесение ходатайства об отстранении от занимаемой должности участника ДТП следователи ГБР решат после проведения первоочередных следственных действий, добавили в Бюро.
Кроме того, в ГБР заявили, что должностные лица ГУ Нацполиции в Харьковской области нарушили Закон, сразу не сообщив Бюро о ДТП.
"Отдельно заметим, что сразу не сообщив теруправления ГБР в г. Полтаве о факте ДТП с участием сотрудницы полиции, должностные лица ГУ Нацполиции в Харьковской области возбудили пункт 3 ст.8 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", который обязывает работников полиции безотлагательно сообщить об этом событии директору территориального управления Государственного бюро расследований. Директор ГБР Роман Труба перед главой Национальной полиции инициировал вопрос о проведении служебного расследования действий сотрудников полиции", - сказано в сообщении.
Так, следователи Бюро внесли в ЕРДР производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления), совершенного юристами полиции.
Напомним, на Волыни полицейские попали в ДТП во время преследования нарушителя.