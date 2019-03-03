Поліцейські потрапили у ДТП під час переслідування порушника

За даними поліції, автопригода сталася вчора близько 17 години на автодорозі в селі Тростянець.

"Поліцейські з’ясували, що екіпаж сектору реагування патрульної поліції під час здійснення патрулювання на автодорозі в селі Тростянець виявив автомобіль BMW X5, який, порушуючи правила обгону, створював аварійну ситуацію та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Правопорушник не виконав законну вимогу поліцейських про зупинку й продовжив рух. Під час переслідування поліцейськими, правопорушник, не увімкнувши покажчик повороту та не впевнившись у безпечності маневру, здійснив поворот ліворуч, чим допустив дорожньо-транспортну пригоду", - йдеться в повідомленні.

У ДТП постраждав 43-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції. Його госпіталізували в районну лікарню.

"За кермом автомобіля BMW X5 перебував 42-річний житель Луцького району. Водій та поліцейські пройшли освідування на вміст алкоголю в крові, яке засвідчило, що вони не перебували в стані сп’яніння", - зазначили в поліції.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, під Києвом сталася смертельна ДТП за участі нетверезого поліцейського.