Смертельна ДТП під Києвом: поліцейський був напідпитку

"За попередніми даними, старший оперуповноважений Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля марки Toyota, скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на зелене світло світлофора. Останній внаслідок отриманих травм загинув на місці події. Встановлено, що правоохоронець перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння", - повідомили у ДБР.

Як зазначається, йдеться про старшого оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру поліцейському у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого - ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

"У разі доведення вини у смертельному ДТП, старшому оперуповноваженому Нацполіції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років", - повідомили у ДБР.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, у місті Бровари на Київщині сталася смертельна ДТП за участю працівника поліції, який на автомобілі на смерть збив чоловіка на пішохідному переході. Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, щоб самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.