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Смертельное ДТП под Киевом: полицейский был пьян

Смертельное ДТП под Киевом: полицейский был пьян

Киев  •  УНН

 • 12364 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Полицейский, при участии которого произошло смертельное ДТП в городе Бровары Киевской области, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

"По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки Toyota, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ГБР.

Как отмечается, речь идет о старшем оперуполномоченном Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении полицейскому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего - ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет", - сообщили в ГБР.

Напомним, сегодня, 2 марта, в городе Бровары Киевской области произошла смертельная ДТП с участием сотрудника полиции, который на автомобиле насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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