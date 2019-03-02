Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У місті Бровари на Київщині сталася смертельна ДТП за участю працівника поліції, який на автомобілі на смерть збив чоловіка на пішохідному переході. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"Сьогодні, 2 березня, у місті Бровари невідомий автомобіль на пішохідному переході скоїв наїзд чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер", - повідомили у поліції.
Як зазначається, водій прийшов до поліції і повідомив про ДТП.
"У відділі поліції, куди прийшов чоловік, з’ясувалося, що він є працівником одного з підрозділів Національної поліції України. Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, щоб самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП", - зазначили у поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування провадить Державне бюро розслідувань.
Вирішується питання щодо затримання правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участю "швидкої", троє загиблих.