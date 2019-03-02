Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході

"Сьогодні, 2 березня, у місті Бровари невідомий автомобіль на пішохідному переході скоїв наїзд чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер", - повідомили у поліції.

Як зазначається, водій прийшов до поліції і повідомив про ДТП.

"У відділі поліції, куди прийшов чоловік, з’ясувалося, що він є працівником одного з підрозділів Національної поліції України. Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, щоб самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП", - зазначили у поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування провадить Державне бюро розслідувань.

Вирішується питання щодо затримання правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участю "швидкої", троє загиблих.