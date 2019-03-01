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У Києві сталася ДТП за участю "швидкої", троє загиблих

У Києві сталася ДТП за участю "швидкої", троє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети "швидкої" та ZAZ Vida. Внаслідок ДТП загинули три людини, ще четверо – отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, ДТП сталася близько опівночі на Броварському проспекті.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля їхав у напрямку станції метро "Лівобережна", виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із машиною "швидкої" та зачепив Volkswagen, що прямував за "швидкою".

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів ZAZ Vida від отриманих травм загинули на місці. Чотирьох пасажирів "швидкої" доставили до медичних закладів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Львівщині у потрійній ДТП з маршруткою травмувалися четверо людей

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