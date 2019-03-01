В Киеве произошло ДТП с участием "скорой", трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Днепровском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой" и ZAZ Vida. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо - получили телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, ДТП произошло около полуночи на Броварском проспекте.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ехал в направлении станции метро "Левобережная", выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "скорой" и задел Volkswagen, следовавший за "скорой".
В результате ДТП водитель и двое пассажиров ZAZ Vida от полученных травм погибли на месте. Четверых пассажиров "скорой" доставили в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, во Львовской области в тройном ДТП с маршруткой травмированы четыре человека.