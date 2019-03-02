Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода на переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В городе Бровары Киевской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции, который на автомобиле насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"Сегодня, 2 марта, в городе Бровары неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в полиции.
Как отмечается, водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.
"В отделе полиции, куда пришел мужчина, выяснилось, что он является сотрудником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель объяснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - отметили в полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.
Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, в Киеве произошло ДТП с участием "скорой", трое погибших.