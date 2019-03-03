Полицейские попали в ДТП во время преследования нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие во время преследования нарушителя полицейскими. В результате аварии пострадал инспектор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Волынской области.
По данным полиции, автопроисшествие произошло вчера около 17 часов на автодороге в селе Тростянец.
"Полицейские выяснили, что экипаж сектора реагирования патрульной полиции при осуществлении патрулирования на автодороге в селе Тростянец обнаружил автомобиль BMW X5, который, нарушая правила обгона, создавал аварийную ситуацию и подвергал опасности других участников дорожного движения. Правонарушитель не выполнил законное требование полицейских об остановке и продолжил движение. Во время преследования полицейскими, правонарушитель, не включив указатель поворота и не убедившись в безопасности маневра, совершил поворот налево, чем допустил дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.
В ДТП пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции. Его госпитализировали в районную больницу.
"За рулем автомобиля BMW X5 находился 42-летний житель Луцкого района. Водитель и полицейские прошли освидетельствование на содержание алкоголя в крови, которое показало, что они не находились в состоянии опьянения", - отметили в полиции.
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, под Киевом произошла смертельная ДТП с участием нетрезвого полицейского.