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6 марта, 19:19 • 100046 просмотра

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6 марта, 17:12 • 116236 просмотра

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6 марта, 14:10 • 114451 просмотра

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Во Львовской области во время задержания беглецов из колонии ранен полицейский

Во Львовской области во время задержания беглецов из колонии ранен полицейский

Киев  •  УНН

 • 11855 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во Львовской области во время задержания опасных преступников ранен полицейский. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Работник Жидачевского отделения полиции Олег Франко получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, задерживая двух осужденных, бежавших из исправительной колонии. Событие произошло сегодня, 4 сентября, около 19:30 в одном из сел Жидачевского района.

Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франко, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии. Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления лиц", - сообщили в Нацполиции.

Мужчины отказались, Олег Франко принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удара ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.

Работники Жидачевского отделения полиции, которые немедленно прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников. Ими оказались осуждены 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии.

Раненый правоохранитель госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, во вторник, 3 сентября, с Николаевской колонии №50 Львовской области сбежали двое осужденных.

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