Во Львовской области во время задержания беглецов из колонии ранен полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во Львовской области во время задержания опасных преступников ранен полицейский. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Работник Жидачевского отделения полиции Олег Франко получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, задерживая двух осужденных, бежавших из исправительной колонии. Событие произошло сегодня, 4 сентября, около 19:30 в одном из сел Жидачевского района.
Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франко, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии. Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления лиц", - сообщили в Нацполиции.
Мужчины отказались, Олег Франко принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удара ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.
Работники Жидачевского отделения полиции, которые немедленно прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников. Ими оказались осуждены 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии.
Раненый правоохранитель госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, во вторник, 3 сентября, с Николаевской колонии №50 Львовской области сбежали двое осужденных.