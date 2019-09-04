На Львівщині під час затримання втікачів з колонії поранено поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Львівщині під час затримання небезпечних злочинців поранений поліцейський. Про це повідомили УНН у прес- службі Нацполіції у Львівській області.
"Працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків отримав проникаюче ножове поранення грудної клітини, затримуючи двох засуджених, котрі втекли з виправної колонії. Подія сталась сьогодні, 4 вересня, близько 19:30 в одному з сіл Жидачівського району.
Поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий неподалік села Межиріччя двох чоловіків, котрі підпадали під орієнтування на засуджених, які 3 вересня втекли з Миколаївської виправної колонії. Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, представився та запропонував пройти з ним у відділення поліції для встановлення осіб",- повідомили у Нацполіції.
Чоловіки відмовились, Олег Франків прийняв рішення про їх затримання. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту поліції удару ножем у ліву сторону грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення.
Працівники Жидачівського відділення поліції, котрі негайно прибули на місце події, затримали зловмисників. Ними виявились засуджені 20-річний киянин та 26-річний мешканець Житомирської області, котрі напередодні втекли з Миколаївської виправної колонії.
Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.
Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, з Миколаївської колонії №50 Львівської області втекли двоє засуджених.