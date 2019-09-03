Зі львівської колонії втекли двоє засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У вівторок, 3 вересня, з Миколаївської колонії №50 Львівської області втекли двоє засуджених. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку депутата Львівської міської ради і голови виконкому ГО "Варта1" Ігоря Зінкевича у Facebook.
Інформація про втікачів:
1. Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, житель Києва по вул. Маяковського, засуджений 1 червня 2017 року до 5 років за статею 153 Ч.1 , стаття 187 Ч.1, стаття 70 Ч.1 і стаття 72 Ч.5
Прикмети: низький до 170 см, колір волосся світло-русяве, очі - сині, татуювання на лівій руці надпис "золото" і на правій руці надпис "золото", на пальцях лівої руки цифри - "1" "9" "9" "9"
2. Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирського району Житомирської області, засуджений 19 квітня 2019 року до 3 років за статею 309 Ч.2.
Прикмети: низький до 170 см, колір волося чорне, очі - карі, татуювання на правій руці надпис "тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор"
За інформацією Зінкевича, втікачі могли замовити таксі о 22:30 з Миколаєва Львівської області на Київ через 838.
"Але нажаль, як замовляли чи є номер і чи повезли нам не відомо, так як не можемо в операторів взяти інформацію а до керівництва немає контактів", написав депутат.
Якщо комусь відоме місце перебування цих осіб, прохання негайно сповісти поліцію по номеру 102.
Нагадаємо, у Житомирській області втекли двоє засуджених.