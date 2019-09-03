Из львовской колонии сбежали двое осужденных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во вторник, 3 сентября, из Николаевской колонии №50 Львовской области сбежали двое осужденных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу депутата Львовского городского совета и председателя исполкома ОО "Варта1" Игоря Зинкевича в Facebook.
Информация о беглых:
1. Буртовенко Виталий Андреевич, 1999 года рождения, житель Киева по ул. Маяковского, приговорен 1 июня 2017 года до 5 лет по статье 153 ч.1, статья 187 ч.1, статья 70 ч.1 и статья 72 Ч.5
Приметы: низкий до 170 см, цвет волос светло-русые, глаза - синие, татуировка на левой руке надпись "золото" и на правой руке надпись "золото", на пальцах левой руки цифры - "1" "9" "9" "9"
2. Дмитрук Павел Васильевич, 1992 года рождения, житель села Лука Житомирского района Житомирской области, осужден 19 апреля 2019 года до 3 лет по статье 309 Ч.2.
Приметы: низкий до 170 см, цвет волося черные, глаза - карие, татуировка на правой руке надпись "тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор"
По информации Зинкевича, беглецы могли заказать такси в 22:30 из Николаева Львовской области на Киев через 838.
"Но, к сожалению, как заказывали, есть ли номер и повезли ли, нам не известно, так как не можем у операторов взять информацию, а к руководства нет контактов", написал депутат.
Если кому известно место пребывания этих лиц, просьба немедленно оповестить полицию по номеру 102.
Напомним, в Житомирской области сбежали двое осужденных.