В Житомирской области сбежали двое осужденных
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 июля. УНН. Двое осужденных сбежали из колонии в Житомирской области. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Известно, что один из осужденных скрылся с места общественных работ 23 июля в пгт. Романов. Это Анатолий Карпец, который отбывал наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение. Другой - Моргошия Манучара - сбежал непосредственно из колонии. Он осужден за разбой.
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Напомним, 17 июля около 4:00 утра из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных. На следующий день правоохранители поймали двух из них. А через несколько дней задержали третьего.