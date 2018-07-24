В Житомирской области сбежали двое осужденных

Известно, что один из осужденных скрылся с места общественных работ 23 июля в пгт. Романов. Это Анатолий Карпец, который отбывал наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение. Другой - Моргошия Манучара - сбежал непосредственно из колонии. Он осужден за разбой.

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Напомним, 17 июля около 4:00 утра из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных. На следующий день правоохранители поймали двух из них. А через несколько дней задержали третьего.