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У Житомирській області втекли двоє засуджених

У Житомирській області втекли двоє засуджених

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 липня. УНН. Двоє засуджених втекли з колонії у Житомирській області. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області.

Відомо, що один із засуджених втік із місця громадських робіт 23 липня у смт. Романів. Це Анатолій Карпець, який відбував покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Інший - Моргошія Манучара - втік безпосередньо із колонії. Він засуджений за розбій.

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Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку з Одеської виправної колонії втекли троє засуджених. Наступного дня правоохоронці спіймали двох з них. А через декілька днів затримали третього. 

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