У Житомирській області втекли двоє засуджених

Відомо, що один із засуджених втік із місця громадських робіт 23 липня у смт. Романів. Це Анатолій Карпець, який відбував покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Інший - Моргошія Манучара - втік безпосередньо із колонії. Він засуджений за розбій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція затримала злочинця, який втік з суду на Полтавщині

Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку з Одеської виправної колонії втекли троє засуджених. Наступного дня правоохоронці спіймали двох з них. А через декілька днів затримали третього.