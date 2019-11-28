Во Львовской области пассажирский автобус съехал в кювет, один человек пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во Львовской области произошло ДТП с участием пассажирского атобуса, в результате которой женщина травмы получила. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Так, 27 ноября около 21:10, в селе Загорное Стрыйского района водитель рейсового автобуса "ПАЗ-32054ˮ сообщением "Стрый-Стриганьˮ, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП пассажирка автобуса, жительница села Загорное Стрыйского района 1967 года, получила телесные повреждения (перелом правого предплечья) и была госпитализирована в Стрыйскую ЦРБ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, за последние несколько дней из-за "неожиданных" погодных условий дорожно-транспортные происшествия и осложнения движения произошли на дорогах Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской областей.