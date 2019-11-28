На Львівщині пасажирський автобус зʼїхав у кювет, одна людина постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Львівській області сталася ДТП за участю пасажирського атобуса, внаслідок якої жінка травми отримала. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Так, 27 листопада близько 21:10, у селі Загірне Стрийського району водій рейсового автобуса “ПАЗ-32054ˮ сполученням “Стрий-Стриганьˮ, не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.
В результаті ДТП пасажирка автобуса, жителька села Загірне Стрийського району 1967 року народження, отримала тілесні ушкодження (перелом правого передпліччя) та була госпіталізовану у Стрийську ЦРЛ.
Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, за останні кілька днів через "неочікувані" погодні умови дорожньо-транспортні пригоди та ускладнення руху сталися на дорогах Івано-Франківської, Одеської, Житомирської, Черкаської областей.