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Вже у чотирьох областях стались ДТП через ожеледицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За останні кілька днів через "неочікувані" погодні умови дорожньо-транспортні пригоди та ускладнення руху сталися на дорогах Івано-Франківської, Одеської, Житомирської, Черкаської областей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Укравтодору Олександр Кубраков, інформує УНН.

"Тільки за останні кілька днів через "неочікувані" погодні умови ДТП та ускладнення руху сталися на дорогах Івано-Франківської, Одеської, Житомирської, Черкаської областей. Днями я провів низку зустрічей з представниками підрядників, які відповідають за ці ділянки. Кожному із запрошених було озвучено перше і останнє "дружнє" попередження щодо недопустимості такої халатності та нехтування своїми прямими обов‘язками. Особливу увагу отримали ТОВ "ШРБУ-48" (Черкаська обл.) та ТОВ "Спецкомплектпостач" (Житомирська обл.)", - написав Кубраков.

Він також повідомив, що переконливо порадив оздобити техніку GPS-трекерами.

"Сподіваюсь, що озвучені рекомендації будуть взяті до уваги і компанії-підрядники надалі утримуватимуть довірені їм ділянки у належному стані. Українські дороги повинні бути готовими до зими реально, а не тільки на словах та папірцях", - додав він.

Нагадаємо, однією з причин масштабного ДТП на Одеській трасі стала ожеледиця на проїзній частині, яка виникла внаслідок зміни погодних умов.

Українські Національні Новини

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