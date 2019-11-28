Уже в четырех областях произошли ДТП из-за гололеда

"Только за последние несколько дней из-за "неожиданных" погодных условий ДТП и осложнения движения произошли на дорогах Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской областей. На днях я провел ряд встреч с представителями подрядчиков, которые отвечают за эти участки. Каждому из приглашенных было озвучено первое и последнее "дружественное" предупреждение о недопустимости такой халатности и пренебрежению своими прямыми обязанностями. Особое внимание получили ООО "ДРСУ-48" (Черкасская обл.) и ООО "Спецкомплектпостач" (Житомирская обл.)", - написал Кубраков.

Он также сообщил, что убедительно посоветовал снабтить технику GPS-трекерами.

"Надеюсь, что озвученные рекомендации будут приняты во внимание и компании-подрядчики в дальнейшем будут содержать доверенные им участки в надлежащем состоянии. Украинские дороги должны быть готовы к зиме реально, а не только на словах и бумажках", - добавил он.

Напомним, одной из причин масштабного ДТП на Одесской трассе стал гололед на проезжей части, который возник в результате изменения погодных условий.