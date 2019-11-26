Масштабна ДТП на Одеській трасі: відкриті два кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За фактом масштабного ДТП на Черкащинні за участю 11 транспортних засобів, серед яких рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон", відкриті два кримінальні провадження. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник сектору комунікації ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко.
"Вже відкриті два кримінальні провадження. Кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Ще одне кримінальне провадження за фактом порушення стандартів утримання автомобільних доріг у безпечному стані – це стаття 288 (Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху)", - повідомив Грищенко.
Він також зазначив, що наразі нікому ще не оголосили підозру, адже розслідування триває.
"Ні, так швидко не оголошуємо… Будуть проводити розслідування, у слідства є мінімуму два місяця", - зазначив Грищенко.
Як повідомили на сайті пресслужби, однією з причин ДТП є ожеледиця на проїзній частині, яка виникла внаслідок зміни погодних умов.
Нагадаємо, на Черкащині на автодорозі "Київ - Одеса" сталася ДТП за участю 11 транспортних засобів, серед яких рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон". Внаслідок аварії постраждали три особи.