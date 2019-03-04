Во Львовской области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня во Львовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным регионального центра по гидрометеорологии, сегодня во Львове и области облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит до 12 градусов тепла. Сильные порывы ветра до 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.
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Жителей Львовской области призывают соблюдать правила безопасности, проявлять бдительность и осторожность во время пребывания на улице.
Напомним, украинцев предупредили о сильных порывах ветра по стране в понедельник, 4 марта.